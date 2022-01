Legends of Tomorrow 7: pubblicate le Foto dell'Ottavo Episodio

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo la pausa per i festeggiamenti natalizi, l’amato e strampalato equipaggio della Waverider è pronto per nuovi e straordinari viaggi, portando sempre scompiglio e travolgendo con la loro verve la delicata timeline: la serie TV Legends of Tomorrow sta infatti per tornare sulla rete The CW con l’ottavo episodio della settima stagione.

In vista dell’imminente appuntamento, sono state rilasciate online alcune foto, che trovate in calce all’articolo, e che ritraggono parte dei protagonisti, come il capitano Sara Lance (Caity Lotz di Arrow), lo storico Nate (Nick Zano), Behrad (Shayan Sobhian) e la grintosa Spooner (Lisseth Chavez di Chicago P.D.).

Stando alla sinossi, l’episodio vedrà White Canary rendersi conto che la sua squadra sta facendo scelte discutibili in merito alla timeline.

Cercando dunque di venire a capo del problema e capire chi si nasconde dietro tutto ciò, l’ex membro della Lega degli Assassini scoprirà un’amara verità.

La premiere di metà stagione, intitolata “Paranoid Android”, debutterà sul piccolo schermo il prossimo 12 gennaio.

