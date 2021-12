Legends of Tomorrow 7: il Video Promozionale di Metà Stagione

Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

CW ha rilasciato il novo promo per la settima stagione della serie DC Legends of Tomorrow, che, al momento nella pausa di metà stagione, tornerà con l’episodio Paranoid Android mercoledì 12 gennaio 2022. Come i fan hanno visto finora nella settima stagione, le Leggende sono rimaste bloccate nel passato, quando il Waverider è stato distrutto da un altro Waverider nel finale della sesta stagione. Ora, le Leggende affronteranno qualcosa di ancora più scoraggiante: versioni androidi di loro stesse stanno agendo nella timeline.

Il promo è simile all’anteprima precedentemente rilasciata del nuovo episodio, che ha mostrato androidi molto più brutali degli eroi che conosciamo ed amiamo; il nuovo video dà un’idea più chiara di ciò che i fan possono aspettarsi dal ritorno della serie – e sembra che ci saranno molte bravate da parte delle Leggende.

Di seguito il video rilasciato:

“Dopo aver salvato la terra del 1925 da un’invasione aliena (ed essersi sposate!), i co-capitani delle Leggende Sara Lance (Caity Lotz) e Ava Sharpe (Jes Macallan) pensano di poter finalmente tornare a casa con i loro compagni, e rilassarsi. Peccato che la loro astronave per viaggiare nel tempo, il Waverider, viene fatta saltare in aria da un secondo Waverider… il che significa che le Leggende sono bloccate a Odessa, Texas, nel 1925! L’unico modo per tornare a casa, e vendicarsi del loro nuovo misterioso nemico, è un viaggio a New York City alla ricerca del capostipite dei viaggi nel tempo, l’inventore gallese Dr. Gwyn Davies (Matt Ryan). Ma senza Waverider, senza avere idea del tipo di impatto che stanno avendo sulla timeline, e con un nemico in grado di viaggiare nel tempo che sta dando loro la caccia, questa sarà la missione più difficile che le Leggende hanno affrontato finora. Il team include: uno storico che si trasforma in acciaio, Nate Heywood (Nick Zano); una ex Regina dell’Inferno trasformata in una strega principiante, Astra Logue (Olivia Swann); l’empatica dal grilletto facile Spooner Cruz (Lisseth Chavez), lo stregone in addestramento che cela la sua identità di alieno, Gary Green (Adam Tsekhman); il duo fratello-sorella che brandisce un air-totem, Zari Tarazi (Tala Ashe) e Behrad Tarazi (Shayan Sobhian). Nel loro percorso, al gruppo si aggiungerà un nuovo componente, familiare ma sconvolgente: un umano in carne ed ossa, Gideon (Amy Pemberton), la cui conoscenza della timeline potrebbe essere la chiave per risolvere tutti i problemi delle Leggende”.

Legends of Tomorrow vede come protagonisti Caity Lotz (nei panni di Sara Lance/White Canary), Nick Zano (Dr. Nate Heywood/Steel), Tala Ashe (Zari Tarazi), Jes Macallan (Ava Sharpe), Matt Ryan (Dr. Gwyn Davies), Adam Tsekhman (Gary Green), Olivia Swann (Astra Logue), Shayan Sobhian (Behrad Tarazi), Lisseth Chavez (Esperanza “Spooner” Cruz) e Amy Pemberton (Gideon).

Fonte: Comic Book