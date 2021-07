Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 04 luglio 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo aver finalmente riaccolto a bordo della Waverider l’amato capitano disperso, gli improbabili eroi di Legends of Tomorrow sono pronti a riprendere il loto viaggio e a vivere nuove e assurde avventure.

La rete televisiva The CW ha infatti da poco rilasciato online la sinossi ufficiale del decimo episodio della sesta stagione dello show, intitolato Bad Blood, scritto da Grainne Godfree e diretto da Alexandra La Roche.

Stando a quanto comunicato, nel tentativo di riottenere i propri poteri, prosegue la ricerca della “Fountain of Imperium” da parte di John Costantine (Matt Ryan), che si ritroverà in compagnia di Spooner (Lisseth Chavez) nel bel mezzo della conclusione della guerra civile spagnola.

Non tutto però andrà come prestabilito e la donna si troverà a stringere un legame così forte con una persona, tanto da volerla proteggere da chiunque, compreso il suo compagno.

Nel frattempo Nate (Nick Zano), Zari (Tala Ashe), Behrad (Shayan Sobhian), Gary (Adam Tsekham) e Astra (Olivia Swann) si trovano a collaborare insieme, vivendo una serie di esperienze che li porteranno a crescere, mentre le condizioni di salute di Rory (Dominic Purcell) allarmano Sara (Caity Lotz) e Lita (Mina Sundwall).

L’appuntamento con il decimo episodio è programmato per il prossimo 18 luglio.

Fonte: Comic Book