Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nuovi aggiornamenti giungono online sul prossimo ciclo di episodi del secondo spin-off di The Vampire Diaries: è stato infatti annunciato che Omono Okojie è stata promossa a regular per la quarta stagione di Legacies.

L’attrice è entrata nel cast della serie nell’ultima annata, vestendo i panni di Cleo, una nuova studentessa della Scuola Salvatore per giovani dotati, iscrittasi in veste di strega.

Nel corso degli episodi però sono emersi sempre più dettagli sul personaggio, come la sua vera identità e le motivazioni che l’hanno portata ad unirsi all’accademia: la ragazza infatti è in realtà una musa, la cui missione era quella di attivare i pieni poteri Hope (Danielle Rose Russell, apparsa anche in The Originals), così da poter sconfiggere il temuto Malivore.

Come hanno potuto però constatare i fan, le cose non sono andate per il meglio e, proprio nel season finale, la giovane è finita vittima dell’immortale nemico, che l’ha divorata, facendola sprofondare nell’oscurità.

Non tutto però è ancora perduto e, nelle ultime sequenze, Cleo ha oltrepassato un accecante varco di luce.

Per sapere quindi il suo destino e cosa si nasconde oltre quel luminoso passaggio, non resta che attendere la quarta stagione, che debutterà sulla rete The CW il prossimo 14 ottobre.

Fonte: TVLine