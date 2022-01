Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Dopo il recente slittamento dei nuovi episodi della sesta stagione di Riverdale, sembra proprio che un’altra amata serie del palinsesto della The CW subirà un rinvio.

Nonostante fosse inizialmente prevista per lo scorso 27 gennaio, l’attesa premiere della seconda parte della quarta stagione di Legacies non è andata in onda, lasciando i fan nello sconforto e ignari di ciò che stava accadendo.

Stando al nuovo promo rilasciato dalla rete televisiva, il pubblico dovrà quindi pazientare ancora un mese per poter ritrovare Hope (Danielle Rose Russell, apparsa anche in The Originals) e tutto il gruppo della prestigiosa Scuola Salvatore.

Al contrario di quanto accaduto con lo show di Archie e co., il cui ritardo è stato dovuto a problematiche legate alla pandemia, in questo caso le motivazioni dietro alla posticipazione non sono state comunicate.

Non resta quindi che attendere il prossimo 24 febbraio per poter finalmente gustarsi il decimo episodio della quarta stagione, intitolato The Story of My Life.

Fonte: Comic Book