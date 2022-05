Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La scorsa settimana è stata dura per i fan delle serie TV dopo che varie reti hanno annunciato la cancellazione di molti spettacoli, ma per i fan di The CW è stato un momento particolarmente difficile: la rete ha annunciato la cancellazione di sette show, tra cui Roswell, New Mexico e Legacies. Nel caso di Legacies, la sua conclusione significa la fine di un franchise lungo ben 13 anni per la rete. Ma mentre le cancellazioni sono state difficili da elaborare per i fan, Julie Plec - la produttrice esecutiva sia di Legacies che di Roswell, New Mexico - ha offerto ai fan una buona notizia (per quel che vale): i finali di stagione di entrambe le serie erano già strutturati come gran finale se le serie non fossero state rinnovate.

In un commento aggiuntivo, Plec ha rivelato che il presidente di The CW Mark Pedowitz e il suo team avevano avvertito in anticipo gli spettacoli, molto probabilmente, non avrebbero ricevuto un rinnovo. Ciò ha permesso loro di creare finali che avrebbero soddisfatto i fan invece di lasciarli con cliffhanger o con storie incompiute:

"Un'ultima cosa su Roswell e Legacies: Mark Pedowitz e il suo team di The CW hanno avuto la classe e la gentilezza di avvertire gli spettacoli che avrebbero potuto non sopravvivere. Per questo motivo, i finali di stagione di entrambi gli spettacoli sono stati accuratamente realizzati per funzionare anche come finali di serie".

Plec ha aggiunto che, almeno per Legacies, ciò significa che ci saranno grandi ed eccitanti sorprese in arrivo per i fan di lunga data dell'universo di The Vampire Diaries:

"Posso parlare di Legacies dicendo che ci sono un paio di sorprese per i fan di lunga data dell'universo di The Vampire Diaries che potrebbero semplicemente farvi impazzire".

La creatrice di Roswell, New Mexico Carina Adly Mackenzie ha fatto commenti simili, e ha promesso che la prossima quarta - e ora ultima - stagione avrà un finale soddisfacente:

"Fan di Roswell, New Mexico, so che è una notizia scoraggiante, ma non sentitevi troppo tristi! Christopher Hollier, il cast e l'intero team hanno costruito una stagione 4 che offre così tanti momenti che TUTTI non vedevamo l'ora di vedere, e penso che il finale sia soddisfacente".

Fonte: Comic Book