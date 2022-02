Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nella notte del debutto della 21° stagione del longevo legal-drama Law & Order c'è stato un ritorno a sorpresa.

Dopo l'annuncio risalente a gennaio di un ritorno storico del procuratore capo Jack McCoy (Sam Waterson), l'attrice Carey Lowell è tornata nei panni dell'assistente procuratore Jamie Ross. Lowell è stata un componente del cast in diversi momenti negli anni '90 e 2000.

Durante il primo episodio, il Detective Kevin Bernard (Anthony Anderson) e Frank Cosgrove (Jeffrey T. Donovan) stavano indagando sul caso di un predatore sessuale Henry King, che aveva elementi di casi famigerati. Il procuratore distrettuale Jamie Ross viene chiamata in tribunale, poiché era coinvolta nel caso originale contro King. Resta da vedere se Ross avrà un ruolo più ricorrente in altri episodi e se entrerà in contatto di nuovo con McCoy (Samuel Atkinson-Waterston).

Law & Order è creata da Dick Wolf e trasmessa dal 1990 al 2010 sul canale NBC. La longevità e la popolarità avute negli anni hanno permesso a Wolf di generare un franchise, comprendente sette spin off quali Law & Order - Unità vittime speciali, Law & Order: Criminal Intent, Law & Order - Il Verdetto, Conviction, Law & Order: LA, Law & Order True Crime e Law & Order: Organized Crime. Inoltre un film per la televisione, Omicidio a Manhattan, un remake anglosassone Law & Order: UK e uno francese Law & Order: Criminal Intent Parigi.

Law & Order è disponibile su Amazon Prime Video.

Fonte: Comic Book