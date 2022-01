Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

L'ultima storia di Stephen King che verrà adattata a serie TV è Later. Il romanzo del 2021 sarà prodotto da Blumhouse Television e per ora è già stato deciso un membro del cast: Lucy Liu.

Non si sa ancora molto sullo show, né su quale emittente o piattaforma verrà rilasciato. Alla sceneggiatura lavorerà Raelle Tucker, già conosciuta per True Blood e Jessica Jones. Nel frattempo Blumhouse Television sta già lavorando a un altro adattamento di King con il racconto Il Telefono del Signor Harrigan, tratto dalla sua ultima raccolta di storie intitolata Se Scorre il Sangue, in arrivo su Netflix.

Sul sito ufficiale dello scrittore troviamo la descrizione del libro: "Il figlio di una madre single in difficoltà, Jamie Conklin vuole solo un'infanzia normale. Ma Jamie non è un bambino normale. Nato con un'abilità innaturale, sua madre lo esorta a mantenere il segreto, Jamie può vedere cose che nessun altro può vedere, ma il costo dell'utilizzo di questa capacità è più alto di quanto Jamie possa immaginare, come scoprirà quando un detective della polizia di New York lo trascinerà alla ricerca di un assassino che ha minacciato di colpire dall'oltretomba. Later è una storia terrificante e toccante sull'innocenza perduta e sulla capacità di scegliere tra giusto e sbagliato. È un'esplorazione potente, inquietante e indimenticabile di quanto costa resistere al male che si manifesta in ogni forma".

King ha condiviso una dichiarazione: "Volevo lavorare con Jason Blum da anni e ora abbiamo due progetti insieme". Lo stesso Blum ha aggiunto: "Volevo lavorare con Stephen King da prima della mia nascita, il che sembra impossibile finché non ti ricordi che è Stephen King".

Infine si è espressa anche Tucker: "Later è terrificante, toccante e meravigliosamente strano - ovviamente lo è - è Stephen King. Adattare uno dei miei scrittori preferiti di tutti i tempi, con un partner incredibile come Blumhouse è un sogno che si avvera".

Fonte: Comic Book