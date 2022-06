Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 43 minuti fa

Gina Rodriguez è stata scelta per interpretare la protagonista nel prossimo spettacolo di Prime Video, Last Known Position.

Rodriguez è diventata famosa con il ruolo di Jane Villanueva nella serie TV della The CW (e presente su Netflix) Jane the Virgin, che le è valso anche un Golden Globe. L'attrice guiderà anche l'inedita commedia della ABC, Not Dead Yet.

In Last Known Position, un grande e moderno jet commerciale scompare durante il suo primo volo in assoluto sul Pacifico. Mentre gli investigatori indagano sull'incidente, trovano segni della presenza di una misteriosa creatura nell'oceano. Luke Passmore sarà il produttore esecutivo dello spettacolo insieme a Rodriguez - di cui non si conosce ancora il ruolo.

Non sono al momento noti ulteriori dettagli riguardo al casting, la finestra di uscita o maggiori particolari sulla trama.

Fonte: Screen Rant