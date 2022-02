Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La serie Disney+ in otto parti è basata sull'evento della vita reale che circonda lo scandalo del sex tape riguardante Tommy Lee e Pamela Anderson, che nella serie TV sono interpretati da Sebastian Stan e Lily James.

I primi tre episodi di Pam & Tommy sono stati presentati in anteprima il 2 febbraio, mentre i rimanenti sei saranno disponibili settimanalmente.

Il fulcro di Pam & Tommy si basa su una storia esclusiva del 2014 del Rolling Stone, forse con l'unica testimonianza pubblica di Rand Gauthier (interpretato da Seth Rogen), che ha trovato il nastro dopo aver rubato la cassaforte della coppia. I principi di base, i fatti e le rivisitazioni drammatiche dello spettacolo seguono da vicino la storia riportata, ma lo spettacolo aggiunge un tocco in più per un effetto creativo. In sostanza, mentre la maggior parte degli eventi segue la vita reale, alcuni sono semplici aggiunte per arricchire gli archi narrativi dei personaggi.

Ad esempio, la maggior parte delle conversazioni sono immaginazioni creative, come quelle degli episodi iniziali - che sono state scritte pensando al tono comico e satirico dello spettacolo. Inoltre, le trame sull'ex moglie di Gauthier, Erica, sono state ovviamente modificate per offrire una visione più ampia della sua dinamica con Gauthier.

Quindi cosa c'è di reale?

È risaputo che Gauthier era un operaio a cui non erano stati pagati i 20.000 dollari che gli erano dovuti per aver lavorato alla ristrutturazione della villa. Tuttavia, il punto di svolta nelle motivazioni di Rand Gauthier è stato quando è tornato alla villa con un appaltatore per recuperare i loro strumenti, per poi essere costretto a uscire dalla proprietà sotto minaccia dallo stesso Lee. Lo spettacolo ripercorre questo incidente in modo simile, apportando la modifica che Rand entra da solo senza il permesso esplicito dei proprietari di casa.

Come mostrato nello spettacolo, il vero Gauthier aveva pianificato un'elaborata rapina della cassaforte del garage della coppia sorvegliando la casa per settimane. La sua strategia per aggirare le telecamere di sicurezza era quella di indossare una pelliccia bianca di yak tibetano e strisciare, nel tentativo di assomigliare al cane di Pam e Tommy. Per quanto strano possa sembrare, questo sembra essere stato esattamente il modo in cui Gauthier è riuscito a compiere il furto passando totalmente inosservato, anche se i dettagli su come ha trascinato un'enorme cassaforte fuori dai cancelli rimangono confusi. Lo spettacolo cerca di colmare le lacune nel miglior modo possibile, usando anche il fatto che nell'intervista a Rolling Stone è stato menzionato un furgone, che (insieme a una buona dose di fortuna) ha reso la rapina un successo.

Il modo assolutamente improvviso, casuale e caotico in cui Pam e Tommy si incontrano nell'episodio 2 è per lo più fedele alla vita reale, poiché la coppia si è incontrata per la prima volta durante una festa di Capodanno nel 1994. Mentre Pamela è chiaramente colpita dal personaggio di Lee, inizialmente mette una certa distanza tra loro, ma alla fine viene spazzata via dal corteggiamento persistente del batterista. Lee ha continuato a sorprendere Pamela durante le riprese a Cancun, anche se lei gli ha chiesto ripetutamente di non partecipare, trascorrendo un totale di quattro giorni insieme prima che lui le chiedesse la mano. Le emozioni della relazione sono stati rappresentati piuttosto bene nel secondo episodio. La coppia si è sposata su una spiaggia di Cancun, con Pamela che indossava il bikini bianco - uno degli oggetti all'interno della cassaforte rubata. Invece di una tradizionale cerimonia che prevede lo scambio degli anelli, la coppia si è tatuata i nomi l'uno dell'altro sull'anulare.

Uno dei tanti momenti salienti della carriera di Pamela è il suo ruolo di C.J. Parker in Baywatch, in cui ha recitato per cinque stagioni. Essendo uno dei personaggi principali dello spettacolo, C.J. era amica intima del protagonista dello spettacolo Mitch Buchannon e di un abile bagnino che non avrebbe mai esitato a salvare qualcuno come parte del suo lavoro. Pam & Tommy sottolinea la fama di Pamela come C.J., mostrandola mentre corre in spiaggia nell'iconico costume da bagno rosso, oggetto diventato un fenomeno della cultura pop di quel momento. Tuttavia, lo spettacolo si concentra anche sul ruolo riduttivo che le è stato assegnato nel corso delle stagioni, in cui gli showrunner si sono concentrati esclusivamente sul suo corpo anziché sulla sua autonomia di personaggio. Non si sa, però, se Pamela abbia dovuto effettivamente affrontare la condiscendenza misogina sul set di Baywatch o se il suo monologo sia stato effettivamente tagliato fuori dallo spettacolo.

L'uscita del nastro nel 1996 ha coinciso con l'uscita di Barb Wire, un film di supereroi basato sull'omonima serie di fumetti di Dark Horse, con Pamela nel ruolo della protagonista. Il film è stato stroncato dalla critica per una miriade di ragioni, dalla trama terribile all'essere un prodotto estremamente vuoto. Fedele agli eventi della vita reale, Pam & Tommy si concentra sulla raffica di domande invadenti a cui è stata sottoposta Pamela, specialmente durante le sue apparizioni sui media. Mentre Barb Wire non è decollato per ovvi motivi (la qualità intrinseca del film), Baywatch ha ottenuto ottimi voti nonostante il fatto che alcuni mercati esteri e affiliati di rete abbiano chiesto la cancellazione dello spettacolo.

Non si sa molto di Gauthier tranne il suo coinvolgimento nello scandalo e il fatto che era un attore porno di serie B e un operaio. Questo è stato raccontato in Pam & Tommy in modo molto più dettagliato: la serie TV racconta infatti che Rand incontra Erica durante una delle sue visite di lavoro a casa sua, dove i due legano e alla fine si sposano. A causa della natura comica dei primi episodi, in particolare degli aspetti della vita di Rand, il suo coinvolgimento nell'industria dell'intrattenimento per adulti è presentato più come una coincidenza che come una scelta pianificata. Gauthier viene mostrato in evidente difficoltà economica, e il suo matrimonio - per ragioni non dichiarate - è crollato dopo alcuni anni. Mentre Rand ed Erica hanno dimostrato di essere in buoni rapporti, c'è un qualcosa di agrodolce nella loro relazione, con Erica che è confusa dalle azioni di Rand, soprattutto dopo aver appreso la verità sul sex tape trapelato.

