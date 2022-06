Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La regista di Loki, Kate Herron, ha recentemente rivelato il futuro di Kang il Conquistatore all'interno dell'MCU.

Debuttando nel 2021, la terza serie Marvel della Fase Quattro ha seguito gli eventi di Avengers: Endgame dopo che il personaggio titolare è fuggito da New York usando il Tesseract. È stato rapidamente catturato dalla Time Variance Authority come una variante non autorizzata ed è stato costretto a collaborare con l'organizzazione per rintracciare una delle sue stesse varianti che sta seminando il caos nella sequenza temporale e uccidendo gli agenti della TVA. Tuttavia, dopo aver incontrato la variante Slyvie (Sophia Di Martino), Loki decide di aiutarla a rintracciare i Time Keepers dietro la TVA e salvare le loro vite.

La serie si è rivelata un successo sia tra la critica che il pubblico, con le interpretazioni di Tom Hiddleston considerate esemplari. Uno di questi attori elogiato è stato Jonathan Majors che ha interpretato brevemente l'uomo misterioso Colui che Rimane. La performance di Majors contrastava con la gravità della scena in cui spiegava ai due Loki di aver creato la TVA nel tentativo di salvare l'universo da un'altra devastante guerra multiversale iniziata dalle sue varianti. Tuttavia, Sylvie lo uccide mettendo l'MCU in rotta di collisione con una delle varianti più potenti di Colui che Rimane, Kang il Conquistatore.

Herron ha quindi discusso della sua esperienza di lavoro nel popolare show MCU Loki. Quando le è stato chiesto del lavoro di Majors, la regista ha condiviso che è stato un piacere vederlo sviluppare il personaggio e ha rivelato che il pubblico vedrà ancora Kang il Conquistatore, in futuro:

"È stato fantastico lavorare con Majors. È un attore fantastico e onestamente è stato come girare un'opera teatrale, il che è stato davvero divertente. Questo era il punto. È stato un privilegio vedere un attore incredibile interpretare questo personaggio, perché diventerà un personaggio straordinario".

Loki tornerà su Disney+ con una seconda stagione.

Fonte: Screen Rant