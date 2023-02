Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Nelle scorse ore Netflix ha rilasciato un'anteprima del suo prossimo spin-off di Bridgerton, La Regina Charlotte: una Storia di Bridgerton, annunciandone inoltre la data di debutto. Nel video gli spettatori vengono trasportati nel passato, agli inizi dell'amata Regina Carlotta e della sua storia d'amore con Re Giorgio.

"Voglio che le persone sentano che questo è ciò che accade con il vero amore. L'amore è difficile, e ha molti strati", ha affermato Shonda Rhimes. "L'idea è che il lieto fine di cui parliamo sempre per i personaggi non debba essere quello più ovvio".

Il cast della nuova serie TV vedrà Michelle Fairley (Gangs of London) nei panni della Principessa Augusta, Corey Mylchreest (The Sandman) nei panni del giovane Re Giorgio, Arsema Thomas sarà la giovane Agatha Danbury, Sam Clemmett come il giovane Brimsley, Richard Cunningham (The Witcher) come Lord Bute, Tunji Kasim (Nancy Drew) nel ruolo di Adolphus, Rob Maloney (Casualty) sarà il medico reale, Cyril Nri (Cucumber) sarà Lord Danbury e Hugh Sachs tornerà a interpretare Brimsley.

La Regina Carlotta: una Storia di Bridgerton sarà rilasciato su Netflix il 4 maggio.

Fonte: Comic Book