Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Un giorno dopo aver rilasciato una prima immagine della giovane Regina Charlotte, durante l'evento TUDUM Netflix ha svelato la prima clip di Queen Charlotte: A Bridgerton Story, la prossima serie limitata prequel di Bridgerton.

La scena si apre con la giovane Regina Charlotte, interpretata da India Amarteifio, che tenta di scavalcare il muro del giardino per sfuggire al suo destino, quando viene interrotta dal giovane Re Giorgio (Corey Mylchreest) e chiede la sua assistenza per "aiutare una dama in difficoltà a superare il muro". Non sapendo chi ha appena incontrato, il giovane Re rifiuta, dicendo: "No, se quella dama cerca di scavalcare un muro per evitare di sposarmi".

Il prequel racconta la storia di come il matrimonio della giovane Regina con Re Giorgio abbia innescato sia una grande storia d'amore che un cambiamento sociale, creando il mondo di Ton ereditato dai personaggi di Bridgerton.

La serie TV includerà anche i membri del cast di Bridgerton Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Lady Bridgerton) e Golda Rosheuvel, che interpreta l'attuale Regina Charlotte nella serie madre.