La Casa di Carta: Corea - Pubblicato un Video della 2° Parte

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La Casa di Carta: Corea sta per tornare su Netflix. Nel corso dell'ultima edizione di TUDUM è stata quindi mostrata una clip inedita dei nuovi sei episodi.

Nel video della seconda stagione del remake coreano de La Casa di Carta, il Capitano Cha Moohyuk (Kim Seung-O) mostra tutta la sua efferatezza in un mondo in cui Nord e Sud Corea hanno ormai trovato la via per una riunificazione, così una nuova valuta si pone alla base di un'economia congiunta. L’occasione è troppo ghiotta per non organizzare il colpo del secolo.

Questo non è l'unico progetto legato a La Casa di Carta: Netflix ha infatti ordinato uno spin-off della serie spagnola incentrata sul personaggio di Berlino, altrimenti noto come Andrés de Fonollosa e interpretato da Pedro Alonso, che dovrebbe essere rilasciato nel 2023 e di cui sono stati recentemente condivisi dei nuovi dettagli.

La serie TV coreana è scritta da Ryu Yong-jae e diretta da Kim Hong-sun. Nel cast sono presenti anche Eugene Ko, Park Hae-soo, Yunkin Kim, Jeon Jong-seo, Lee Si-woo, Yoo Ji-tae, Kim Ji-hoon e Hao Feng.

In attesa dei prossimi episodi, vi invitiamo a leggere la recensione della prima stagione.

Fonte: Deadline