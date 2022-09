Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Berlino è stato sicuramente il personaggio più amato dal pubblico de La Casa di Carta, e la sua morte avvenuta nella prima stagione è stato sicuramente un terribile errore - di cui gli sceneggiatori si sono accorti immediatamente (tant’è che il personaggio di Pedro Alonso è comparso nei capitoli successivi grazie a dei flashback).

Proseguendo sulla strada di questa “redenzione”, lo scorso anno è stata annunciata la lavorazione di un nuovo spin-off della serie TV spagnola dedicata interamente a Berlino di cui, grazie all’evento TUDUM, sono stati rivelati i primi dettagli.

Sebbene non sia stata resa nota una sinossi o notizie in merito alla trama o al casting, durante l’evento l’attore ha parlato del tono che avrà il nuovo spettacolo in arrivo su Netflix: “Sarà una storia di affari sporchi e colletti bianchi, non più solo di ladri. E ovviamente, il mio personaggio tornerà a far ridere gli spettatori più di quanto non abbia mai fatto”.

Lo spin-off prenderà sicuramente la forma di un prequel de La Casa di Carta viste la morte e la malattia terminale che ha causato quest'ultima nella seconda stagione del noto show spagnolo. Ad avvalorare l'ipotesi del salto temporale nel passato, inoltre, vi è la didascalia del post con cui è stata annunciata la grande novità: "Per capire la sua fine bisogna partire dall'inizio".