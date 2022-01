Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il remake coreano della serie spagnola di Netflix ha annunciato il titolo completo dello show, insieme a un elenco dei membri del cast principale e un breve teaser trailer.

A guidare il cast di Money Heist: Korea - Joint Economic Area nei panni dell'enigmatico Professore c'è Yoo Ji-Tae. La sua controparte all'esterno sarà interpretata da Kim Yunjin, che interpreterà Seon Woojin, l'investigatore senza fronzoli assegnato alla task force. Nella serie originale, con un intrigante equilibrio tra angoscia e travolgente storia d'amore, il Professore e l'investigatore (Itziar Ituño) si innamorano nel corso della rapina. Quindi è possibile che anche questo aspetto venga rappresentato nel remake.

Park Hae-Soo (Squid Game) interpreterà Berlino. Tokyo, che narra la storia nella serie originale, sarà interpretata da Jun Jong-Seo, e il suo interesse romantico Rio sarà interpretato da Lee Hyun-Woo. Il duo padre-figlio Mosca e Denver sarà interpretato rispettivamente da Lee Won-Jong e Kim Ji-Hun. Nairobi sarà interpretata da Jang Yoon-Ju, mentre i fratelli Helsinki e Oslo saranno interpretati da Kim Ji-Hoon e Lee Kyu-Ho.

Non è chiaro quanto il remake coreano sarà simile alla versione originale de La Casa di Carta in termini di storia. Naturalmente, essere ambientato in Corea invece che in Spagna, porterà una prospettiva completamente nuova alla serie, ma finora tutti i personaggi annunciati sembrano essere simili alle loro controparti originali.

Fonte: Collider