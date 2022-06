Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La Casa di Carta: Corea, remake della serie spagnola di grande successo di Netflix La Casa di Carta, ha pubblicato il suo trailer ufficiale poco prima del debutto, fissato per il 24 giugno.

Lo spettacolo originale, creato da Alex Pina, è durato cinque stagioni ed è incentrato su una serie di rapine condotte da un insolito gruppo di rapinatori. Pina è anche il produttore esecutivo della versione coreana, ambientata sullo sfondo della riunificazione della Corea del Nord e del Sud, e ruota attorno al Professore (Yoo Ji-tae) che si avvicina a Tokyo (Jun Jong-seo) con un piano per rubare 4 trilioni di Won dalla Zecca Unificata della Corea. Crea quindi un gruppo di ladri, che come nella serie originale finisce nel caso quando una task force congiunta guidata dallo specialista di negoziazione sudcoreano Seon Woojin (Kim Yunjin) e dall'ex agente speciale nordcoreano Cha Moohyuk (Kim Seung-o) unisce le forze per fermarli.

Park Hae-Soo, una delle star di Squid Game, interpreta Berlino.

Questo non è l'unico progetto legato a La Casa di Carta in lavorazione per Netflix: la piattaforma ha infatti ordinato uno spin-off della serie spagnola incentrata sul personaggio di Berlino, altrimenti noto come Andrés de Fonollosa e interpretato da Pedro Alonso che dovrebbe essere rilasciato nel 2023.

La Casa di Carta: Corea sarà rilasciato su Netflix il 24 giugno.

Fonte: Deadline