Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il Professore

Una tuta rossa

Bella ciao

Ecco tre semplici immagini che senza sforzo alcuno richiamano alla mente di chiunque le legga la serie TV spagnola più vista di tutti i tempi: La Casa di Carta.

Il prodotto creato da Álex Pina, sviluppato in cinque stagioni e distribuito da Netflix con clamorosi risultati non ha soltanto ottenuto uno straordinario successo come altri show partiti da una buona idea e un ottimo cast; è diventato bensì un fenomeno mondiale culturale, come racconta molto bene il documentario diretto da Luis Alfaro e Pablo Lejarreta e pubblicato da Netflix nel 2020.

Per quanto a dispetto della complessiva interpretazione eccellente, delle trovate registiche e fotografiche elaborate con maestria e della creazione di un inconfondibile simbolismo ad hoc, La Casa di Carta non abbia conquistato la simpatia di molti spettatori a causa delle più svariate e talvolta motivate ragioni, quest'ultima ha sempre destato curiosità e fatto parlare di sé.

Proprio per tutte queste motivazioni, mettere su un remake di un prodotto così riconoscibile, a pochissimi mesi dalla sua conclusione non può che dirsi un grosso azzardo.

Ebbene, affilate le lingue ed eseguite un po' di sano stretching da tastiera perché il 24 giugno approda su Netflix (piattaforma ingorda, non ti sembra di esagerare?) La Casa di Carta Corea. Sarà meglio? Sarà peggio? La vita dei parenti delle star e dei prodigi è molto dura. Siate clementi.

La trama

In un futuro prossimo e verosimile, dopo decenni di conflitti, la Corea sta per essere unificata e al confine tra il Nord e il Sud del paese asiatico, una banca si occupa di stampare le valute di quella che sarà la moneta ufficiale della Corea al seguito dell'unificazione. Tuttavia, non tutti i coreani si dicono entusiasti di questo importante e significativo passo. Tra questi, il Professore, un brillante stratega, decide di mettere insieme una banda per rapinare la Zecca della Corea unificata.

Le differenze con l'originale

Come evidenzia la trama, il remake coreano si ergerà su un canovaccio non solo distopico ma basato anche su una delle situazioni più conosciute e chiacchierate della politica contemporanea e nonostante questo rappresenti la genialità e l'immensa portata di significato sociale, politico e culturale dell'idea degli sceneggiatori Ryu Yong-jae, Kim Hwan-chae e Choe Sung-jun, ciò comporterà un'immedesimazione di minore proporzione della maggior parte dell'uditorio.

In parole brevi: la serie TV madre non ha fatto innamorare i suoi fan e non è diventata un fenomeno soltanto per via di tutti quei motivi già citati e poi citati di nuovo ma perché ha permesso ad ogni uomo, donna e ragazzino di vivere la favola di un'economia libera, della liberazione dal capitalismo ad opera del partigiano.

A dispetto di tutto questo, sembra retorico evidenziare che il marchio coreano dopo i k-dama e Squid Game sta acquisendo un favore notevole e che, anche in questo caso, quasi certamente non deluderà le aspettative ma si affretterà a superarle.

Il cast

Ecco come sarà composta la banda:

Yoo Ji-tae è il Professore

è il Professore Park Hae-soo è Berlino

è Berlino Jeon Jong-seo è Tokyo

è Tokyo Kim Ji-hun è Denver

è Denver Jang Yoon-ju è Nairobi

è Nairobi Lee Hyun-woo è Rio

è Rio Kim Ji-hoon è Helsinki

è Helsinki Lee Kyu-ho è Oslo

è Oslo Lee Won-jong è Mosca

Gli antagonisti saranno invece:

Park Myung-hoon è Arturo

è Arturo Kim Sung-oh

Kim Yunjin

Infine, gli ostaggi:

Lee Joo-bin è Stoccolma

è Stoccolma Park Myung-hoon

Lee Joo-bin

Gli episodi, il trailer e la data d'uscita

In prima visione mondiale, i dodici episodi diretti da Kim Hong-sun de La Casa di Carta Corea saranno disponibili su Netflix a partire dal prossimo 24 giugno.

Di seguito, il trailer ufficiale della nuova serie televisiva.