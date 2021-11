La Casa di Carta 5: l'incredibile Teaser Trailer del Gran Finale

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Con l'arrivo della seconda parte della quinta stagione si conclude il ciclo di uno degli show più visti sulla piattaforma Netflix.

Dopo aver svelato il trailer ufficiale degli episodi conclusivi, il colosso dello streaming condivide un teaser trailer, dove alcuni componenti del cast donano delle anticipazioni su quello che accadrà nella seconda parte.

L'attore serbo Darko Peric, che nella serie spagnola interpreta Helsinki, spera forse di essere coinvolto nel progetto dello spin-off:

"Dopo la fine della serie TV come attore lavorerò ad altri progetti, ma una cosa come questa capita una sola volta nella vita". La speranza di Pedro Alonso, che nella banda risponde al nome di battaglia di Berlino, promette un finale da sogno:

"Sappiamo di non dover deludere i fan della serie. Ma sappiamo che ameranno il gran finale. Succederà qualcosa di molto potente".

Infine il commento del Professore (Álvaro Morte), colui che cura nei dettagli dei piani della squadra di ladri in tuta rossa, dice:

"Il pubblico non riuscirà a mettersi a letto dopo aver visto gli episodi. Uno qualsiasi degli episodi".

