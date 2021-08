Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 43 minuti fa

La Casa di Carta (La Casa de Papel) è una serie televisiva spagnola ideata da Álex Pina e trasmessa per la prima volta da una emittente spagnola (Antena 3) a maggio del 2017. I diritti della serie sono stati poi acquistati da Netflix la quale ha portato la serie TV a numeri altissimi: la quarta stagione de La Casa di Carta diventa - in pochissimi giorni dal suo debutto - una delle serie TV più viste al mondo, superando in Italia il successo di show come Game of Thrones o The Walking Dead. La serie TV ha avuto la medesima gloria virale anche in altri paesi tra cui USA, Francia e Filippine.

A questo proposito, Netflix ha prodotto e reso disponibile nel corso del 2020 uno speciale intitolato La Casa di Carta: il fenomeno, un documentario che mostra l'onda di entusiasmo con cui la serie TV è stata accolta in tutto il mondo.

Jesús Colmenar sarà produttore esecutivo insieme ad Alex Pina, che lavorerà anche come showrunner. Cristina López Ferraz tornerà come direttrice della fotografia e produttrice esecutiva. Javier Gómez Santander (head writer), Migue Amodeo (direttore della fotografia) e Esther Martínez-Lobato saranno co-produttori. La quinta stagione verrà diretta da Jesús Colmenar, Koldo Serra e Álex Rodrigo.

La trama: dove siamo rimasti

L'esito del precedente capitolo ha lasciato gli spettatori in preda a sensazioni contrastanti: da un lato, la gioia all'interno della Banca di Spagna per il ritorno da Lisbona insieme al resto della banda e dall'altro la morte di Nairobi e la cattura del professore da parte di Alicia.

"Scacco matto, bastardo"!

All'interno della Banca di Spagna dovranno finire di fondere l'oro prima di avviare il piano di fuga. Non sarà facile, dato che probabilmente dovranno smettere di contare sull'aiuto del Professore il quale non sembra avere vie di fuga.

La trama: come torneremo

La sinossi ufficiale della prima parte della quinta stagione è la seguente: "La Banda è rinchiusa da più di 100 ore nella Banca di Spagna, sono riusciti a salvare Lisbona ma vivono uno dei suoi momenti peggiori dopo aver perso uno dei suoi. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano per scappare. Quando sembra che nulla possa andare peggio, arriverà un nuovo nemico molto più potente di uno dei precedenti: l'esercito. La fine del più grande furto della storia si avvicina, e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà ora in una guerra".

In un comunicato trasmesso per annunciare la quinta ed ultima stagione, Pina ha spiegato che hanno dedicato quasi un anno a pensare come mettere alle corde la banda.

"Come mettere alle corde il Professore. Come arrivare a situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato è la quinta stagione della casa di carta. La guerra raggiungerà le sue vette più estreme e selvagge, ma sarà anche la stagione più epica ed emozionante", ha dichiarato il creatore della serie TV.

Il cast

Il cast principale de La Casa di Carta 5 è composto - in gran parte - da attori già comparsi nel corso della serie TV:

Úrsula Corberó (Tokyo);

(Tokyo); Álvaro Morte (il Professore);

(il Professore); Itziar Ituño (Lisbona);

(Lisbona); Miguel Herrán (Rio);

(Rio); Jaime Lorente (Denver);

(Denver); Esther Acebo (Stoccolma);

(Stoccolma); Enrique Arce (Arturo);

(Arturo); Rodrigo de la Serna (Palermo);

(Palermo); Darko Peric (Helsinki);

(Helsinki); Najwa Nimri (Sierra);

(Sierra); Hovik Keuchkerian (Bogotà);

(Bogotà); Luka Peros (Marsiglia);

(Marsiglia); Belén Cuesta (Manila);

(Manila); Fernando Cayo (il Colonnello Tamajo);

(il Colonnello Tamajo); Fernando Soto (Rubio);

(Rubio); José Manuel Poga (Gandìa);

(Gandìa); Mario de la Rosa (Suàrez).

Ad Agosto 2019 Netflix ha annunciato tre nuovi ingressi: Patrick Criado (Rafael), Miguel Ángel Silvestre (René) e José Manuel Seda (Sagasta).

Patrick Criado (Riot Police) interpreterà Rafael, il figlio di Berlino la cui esistenza è confermata dai primi episodi della serie TV. Rafael ha 31 anni, ha studiato ingegneria informatica in Massachusetts e ha una sola certezza nella vita: non diventare come suo padre.

Miguel Ángel Silvestre (Velvet, Sky Rojo, Sense8) sarà René, il primo grande amore di Tokyo. Come lei stessa racconta nei primi minuti del primo episodio della serie, Renè è morto poco prima dell’inizio degli avvenimenti, prima che il professore la trovasse.

José Manuel Seda (Perdóname, Señor) indosserà l'uniforme di Sagasta, il Comandante delle Forze Speciali dell’Esercito Spagnolo, che dopo aver preso parte a numerose missioni pericolose, è diventato esattamente come le persone che combatteva. Sagasta è un personaggio intelligente, lucido e spietato che darà filo da torcere alla banda.

Rivedremo tutti gli attori preferiti dal pubblico in questa quinta stagione, inclusa Alba Flores come Nairobi: in fin dei conti, la serie TV da sempre fa ricorso ai flashback e sia la Berlino di Pedro Alonso che la Mosca di Paco Tous continuano ad apparire nel corso degli episodi nonostante i loro personaggi siano morti alla fine della seconda stagione.

Gli episodi, la data d'uscita e il trailer

La Casa di Carta finirà in due volumi da 5 episodi ciascuno: la prima metà trasmessa a partire dal 3 settembre e la seconda dal 3 dicembre di quest'anno.

Netflix ha voluto che la rapina più famosa della storia finisse in questo modo al fine di differenziare l'addio della banda da un lato, e dei singoli personaggi dall'altro.

A proposito della sesta stagione

La voce di un possibile sesto capitolo si è diffusa a partire dal fatto che che l'annuncio di Netflix diceva che sarebbe finita la rapina, ma non la serie TV. Le ipotesi sono che una volta conclusa l'emozionante rapina della Banca di Spagna, la banda del Professore potrebbe iniziare una nuova avventura con un nuovo assalto. Inoltre, gli stessi attori non sono stati informati della fine della serie TV, come ha riconosciuto Mario de la Rosa: "Tutti mi parlano della fine de La casa di carta. Non lo so, so che è la fine della rapina. Questo è ciò che è stato detto ufficialmente a tutti gli attori".

Tuttavia, da quando Netflix ha annunciato la data di debutto della quinta stagione, sembra che questa sarà l'ultima volta che vedremo la banda insieme. Per cui, seppure assisteremo ad un ritorno, non ne faranno parte tutti i personaggi.

Anticipazioni e curiosità

Oltre allo scivolone causato da Najwa Nimri (Sierra) per cui è certo che - nel corso delle puntate - Alicia partorirà o in ogni caso non sarà più incinta, sono già moltissime le teorie possibili o al limite del fantasy che circolano in rete. Secondo alcuni utenti, una scena tratta dal quarto capitolo avrebbe già anticipato la sorte di alcuni personaggi destinati a una fine tragica: il Professore, Denver ed Helsinki. Secondo un'altra ipotesi, Sierra si unirà alla banda, proprio come successo precedentemente con Lisbona; c'è poi chi crede che Alicia sia collegata in qualche modo a Berlino e che questi possa essere il padre del bambino che l'ispettrice porta in grembo.