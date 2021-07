Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 59 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il 28 settembre sulla piattaforma NBC debutta il nuovo dramma apocalittico diretto - per la maggiore - da Thor Freudenthal (Arrow): La Brea.

La Brea è stata scritta da David Applebaum che ha prodotto insieme a Avi Nir, Alon Shtruzman, Peter Traugott, Rachel Kaplan, Steven Lilien, Bryan Wynbrandt e Ken Woodruff.

La sinossi ufficiale dell'attesissima serie TV girata in Australia è la seguente:

"Un'enorme voragine si apre misteriosamente a Los Angeles, separando madre e figlio da padre e figlia. Una parte della famiglia si trova in un mondo inspiegabile primordiale, accanto a un gruppo disparato di estranei. Devono lavorare per sopravvivere e scoprire dove sono arrivati e se c'è un modo per tornare a casa".

Michael Raymond-James (Once Upon a Time) e Natalie Zea (The Detour) vestiranno i ruoli principali e, accanto a loro, ci saranno Jack Martin, Eoin Macken, Jon Seda, Nicholas Gonzalez, Chiké Okonkwo, Karina Logue, Zyra Gorecki, Veronica St. Clair, Rohan Mirchandaney, Lily Santiago, Josh Mckenzie e Chloe De Los Santos.

La NBC ha rilasciato recentemente il primo teaser trailer, in cui Natalie Zea precipita nella misteriosa voragine e in cui Los Angeles piomba in una atmosfera irreale e terrificante.

Fonte: Deadline