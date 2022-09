Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 15 minuti fa

La Brea farà presto ritorno su NBC con una seconda stagione. Recentemente la rete statunitense ha rilasciato il trailer ufficiale.

La trama si apre con un'enorme voragine che si apre nel centro di Los Angeles, trascinando le persone nelle sue profondità. I sopravvissuti si ritrovano intrappolati in una misteriosa e pericolosa terra primordiale dove devono unire le forze per restare in vita. Successivamente gli investigatori si rendono conto che la voragine è un portale per il 10.000 a.C.. Nel frattempo i personaggi lottano per trovare un modo per tornare a casa.

La serie TV segue la famiglia di Gavin Harris (Eoin Macken), sua figlia Izzy (Zyra Gorecki), la sua ex moglie Eve (Natalie Zea) e il figlio Josh (Jack Martin).

La prima stagione presentata per la prima volta a settembre dello scorso anno, ha ottenuto un’accoglienza mista.

La seconda esplorerà diversi percorsi divergenti: in uno Josh ha erroneamente attraversato un portale per il 1988. In un altro, Gavin e Izzy sono atterrati nella Seattle preistorica e devono attraversare il pericolo per raggiungere Los Angeles.

I prossimi 14 episodi saranno rilasciati dal 27 settembre su NBC.

Di seguito il trailer pubblicato.

Fonte: Comic Book