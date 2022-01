Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La serie di successo della NBC La Brea tornerà in Australia per la produzione della seconda stagione, che riceverà 11,5 milioni di dollari di sussidi dal governo federale australiano.

La mossa è stata annunciata lunedì da Paul Fletcher, ministro federale australiano per le comunicazioni, le infrastrutture urbane, le città e le arti, il quale ha affermato che lo spettacolo sarà girato di nuovo nello stato di Victoria, ma non ha fornito dettagli sulle tempistiche. La NBC ha annunciato il rinnovo dello spettacolo a novembre.

La narrazione dello spettacolo coinvolge un'enorme voragine che si apre misteriosamente a Los Angeles, trasportando un gruppo di estranei in un inspiegabile mondo primordiale. Nel frattempo, il resto del mondo cerca disperatamente di capire cosa sia successo. Una famiglia, dilaniata da questo disastro, deve svelare i segreti dell'inesplicabile evento per trovare una via di ritorno.

“La Brea è il fiore all'occhiello della televisione internazionale. È il tipo di progetto che estende la capacità dell'industria cinematografica australiana", ha affermato Matt Vitins, COO di Matchbox. "Siamo entusiasti del successo della prima stagione e di lavorare di nuovo con Universal Television e Keshet Studios nella seconda".

Fonte: Variety