La Brea 2: rilasciato il primo Teaser Trailer della nuova Stagione

Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La serie di successo della NBC LA Brea tornerà sugli schermi con una seconda stagione. Dopo che il primo capitolo si è concluso con un grosso cliffhanger – in cui Josh e altri membri del gruppo sono stati inviati attraverso un portale e si risvegliatisi in un altro tempo e luogo – la NBC ha rilasciato un breve teaser di ciò che ci aspetta.

Il video è stato pubblicato giovedì e offre uno sguardo al mondo in cui Josh si è improvvisamente ritrovato e ci saranno tre momenti distinti in cui le storie verranno raccontate, lasciando la possibilità a molti colpi di scena.

La sinossi ufficiale della NBC sulla prossima stagione recita:

"Un'avventura epica inizia quando un'enorme voragine si apre nel centro di Los Angeles, trascinando centinaia di persone e di edifici nelle sue profondità. Coloro che sono caduti si ritrovano in una misteriosa e pericolosa terra primordiale, dove non hanno altra scelta che unirsi per sopravvivere. Nel frattempo, il resto del mondo cerca disperatamente di capire cosa sia successo. Nella ricerca di risposte, una famiglia lacerata da questo disastro dovrà svelare i segreti di questo evento inspiegabile per ritrovare la strada e riunirsi nuovamente".

Di seguito il teaser rilasciato.

La seconda stagione di La Brea debutterà sulla NBC il 27 settembre.

Nel cast de La Brea troviamo Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda, Nicholas Gonzalez, Chiké Okonkwo, Karina Logue, Zyra, Jack Martin, Veronica St. Clair, Rohan Mirchandaney, Lily Santiago, Josh McKenzie e Chloe De Los Santos.

Fonte: Comic Book