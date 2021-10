La 5° Stagione della Serie TV Better Things sarà anche l'Ultima

Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Better Things è un dramedy co-creato da Louis CK e da Pamela Adlon la quale è anche attrice protagonista, regista e produttrice esecutiva della serie televisiva.

Lo show è rimasto successivamente nelle sole mani della Adlon che per via di un terribile scandalo ha dovuto prendere le distanze da Louis CK.

Per la critica, Better Things ha riscosso un ottimo successo fin da subito: su Rotten Tomatoes per esempio, la terza stagione della serie TV ha un indice di gradimento del 100% con una votazione media di 9,75/10 sulla base di dieci recensioni.

Nel 2017 Better Things ha vinto un Peabody Award la cui motivazione allegata dalla giuria recitava così:

"Questo spettacolo incredibilmente divertente e bello è a volte un crudo specchio delle vicissitudini delle madri lavoratrici. Scoppiettante e con verve ed energia femministe, apre costantemente nuovi orizzonti".

Inoltre, sia nel 2017 che nel 2018 Pamela Adlon è stata nominata ai premi Emmy come migliore interprete in una serie comica. Per concludere elegantemente, Rolling Stone ha definito Better Things: "Superba, una delle migliori serie televisive".

Questa premiata e positivamente accolta serie TV introduce gli spettatori nell'incasinata famiglia Fox, composta da Sam (Pamela Adlon), una mamma single e un'attrice che vive con le sue tre figlie Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) e Duke (Olivia Edward) a Los Angeles e che si occupa al contempo di sua madre Phyllis (Celia Imrie), una donna con un carattere precario e particolare che abita nella casa di fronte.

Lo show è stato rinnovato per una quinta stagione che si trova attualmente in stato di lavorazione; il suo debutto è previsto per il 2022. In un comunicato pubblicato dall'autorevole Deadline, Adlon ha rivelato che il quinto capitolo sarà anche l'ultimo dello show:

"Sarò per sempre grata a FX per avermi permesso di raccontare delle storie nel modo in cui io vedo il mondo e nel modo in cui voglio che il mondo sia visto. Creare questo show è stata una scuola di cinema per me. Mi inchino alla mia troupe e al mio cast e non vedo l'ora che la gente scopra e ri-scopra Better Things. Questo sarà un punto per la storia di Sam Fox (per adesso). Ci vediamo all'after party".

I dieci episodi del primo capitolo di Better Things sono disponibili per la visione su Disney + e, probabilmente, sulla piattaforma di streaming approderanno presto anche i successivi.

Fonte: Deadline