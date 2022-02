Better Things 5: FX rilascia il Trailer della Stagione Conclusiva

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

FX ha rilasciato il primo trailer della quinta e ultima stagione di Better Things, la serie comica creata, prodotta e interpretata da Pamela Adlon.

Adlon interpreta Sam, un'attrice lavoratrice che cresce tre figlie a Los Angeles nel tentativo di orientarsi nella sua vita e trovare realizzazione. Mikey Madison, Hannah Alligood e Olivia Edward interpretano le figlia di Sam, a un passo dal raggiungimento della maggiore età, mentre Celia Imrie interpreta la madre di Sam, che affronta problemi di salute mentale e fisica sempre più difficili.

Il trailer della nuova stagione vede Sam lavorare a un nuovo film, fare una presentazione a una classe di scuola elementare e discutere con le sue figlie. La nuova stagione vedrà come guest star Danny Trejo, Lena Waithe, Ron Cephas Jones, Casey Wilson, Angela Kinsey e Lennon Parham.

Better Things è stato originariamente presentato per la prima volta nel 2016, e nel corso della sua corsa ha ricevuto il plauso della critica per la sua scrittura e la performance di Adlon, che ha ricevuto due nomination agli Emmy per il suo lavoro nello show nel 2017 e nel 2018. La serie è stata rinnovata per una quinta stagione a luglio 2020, poco dopo la fine della sua quarta stagione. La stagione è stata annunciata come l'ultima a ottobre 2021.

La quinta stagione di Better Things sarà presentata in anteprima il 28 febbraio con due episodi.

Fonte: Variety