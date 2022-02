Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo aver pubblicato il teaser trailer della serie TV Killing Eve e le nuove aggiunte al cast, BBC America e AMC+ svelano il trailer ufficiale della quarta e ultima stagione.

Il thriller di spionaggio vede confrontarsi e inseguirsi per ben quattro stagioni l’analista dell’MI5 Eve Polastri (Sandra Oh) e l’assassina internazionale Villanelle (Jodie Comer).

Il nuovo video della quarta stagione svela il tentativo di Villanelle di recuperare, attraverso la terapia, il proprio lato umano, mentre Eve assume un nuovo incarico affidatole da Carolyn (Fiona Shaw), che la porterà nuovamente sulle tracce delle sua nemica.

Ogni stagione dello show è curata da un diverso showrunner. La chiusura della narrazione è affidata a Laura Neal (Sex Education), che subentra alle precedenti sceneggiatrici Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Emerald Fennell (Una Donna Promettente) e Suzanne Heathcote (Fear the Walking Dead). Queste autrici, con il loro grande talento, sono riuscite a far decollare questo show rendendolo uno dei prodotti più seguiti. Neal risulta anche come produttrice esecutiva insieme a Waller-Bridge, Sally Woodward Gentle, Lee Morris e alla stessa attrice Sandra Oh.

La quarta stagione di Killing Eve sarà trasmessa negli USA il 27 febbraio con un episodio a settimana. In Italia non si conosce ancora la data di uscita. Le altre tre stagioni sono disponibili su TimVision.

Fonte: Comic Book