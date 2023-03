Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Daniel Brühl, dopo aver interpretato il dottor Laszlo Kreizler in The Alienist e Barone Helmut Zemo in The Falcon and the Winter Soldier, tornerà sul piccolo schermo con il nuovo progetto targato Disney+, interpretando Karl Lagerfeld, il famoso stilista e fotografo tedesco.

La serie TV - intitolata proprio Karl Lagerfeld - sarà ambientata nella Parigi degli anni ’70 dove il protagonista vuole diventare il più famoso stilista francese, nel periodo in cui Yves Saint Laurent regna sovrano. Lagerfeld diventerà poi il responsabile e direttore creativo di Chanel, Fendi e della sua etichetta.

Al centro della trama ci sarà anche la rivalità con Pierre Bergé, partner di Yves Saint Laurent, e la sua storia d’amore con Jacques de Bascher.

Nel cast saranno presenti anche Sunnyi Melles come Marlene Dietrich, Jeane Damas nei panni di Paloma Picasso, Claire Laffut nel ruolo di Loulou de la Falaise e Paul Spera come Andy Warhol.

Isaure Pisani-Ferry sarà la sceneggiatrice principale insieme a Dominique Baumard, Jennifer Have, Nathalie Hertzberg e Raphaëlle Bacqué autrice dell'omonima biografia best-seller.

Fonte: Comic Book