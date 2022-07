Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il noto attore Jeff Goldblum porterà il suo fascino bizzarro in Kaos, la nuova serie TV di Netflix, sostituendo Hugh Grant nel ruolo del Re degli Dei, Zeus.

Kaos fa parte della recente tendenza di serie TV che gioca con la mitologia, modernizzandola. È una rivisitazione in chiave dark comedy e contemporanea della mitologia greca creata da Charlie Covell, che esplora l’amore, il potere e la vita negli Inferi.

Per quanto riguarda Goldblum, interpreterà uno Zeus apparentemente onnipotente, ma disperatamente insicuro e vendicativo che si gode da tempo il suo status di Re degli Dei. Tuttavia, finirà per precipitare in una pericolosa spirale di paranoia e nevrosi quando una mattina scoprirà una ruga sulla fronte, convincendosi che sia un segno della sua imminente caduta.

Goldblum è reduce di interpretazioni iconiche, come quella del Dr. Ian Malcolm nel sequel di fine serie Jurassic World: Dominion e nel ruolo di Gran Maestro nel recentissimo Thor: Love and Thunder. Nella serie TV compaiono anche Janet McTeer nel ruolo di Era, David Thewlis in quello di Ade e Cliff Curtis nei panni di Poseidone.

Non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale della serie, ma è molto probabile che ciò non arriverà prima del 2023.

Fonte: Screen Rant