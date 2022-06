Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Mentre Disney+ è in procinto di adattare la saga di romanzi Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, anche il servizio streaming di Netflix si è lasciata stregare dagli eterni miti della cultura greca, e porterà nel suo catalogo la serie Kaos.

Lo show, descritto come una dark comedy che reinterpreta in chiave audace e contemporanea le classiche storie che hanno per protagonisti le divinità del pantheon ellenico, vedrà Hugh Grant (The Undoing) assumere il ruolo del sovrano del Monte Olimpo, il possente Zeus.

A completare il cast troviamo:

Janet McTeer (Ozark), nei panni di Era;

(Ozark), nei panni di Era; Nabhaan Rizwan (Station Eleven), che darà il volto a Dioniso;

(Station Eleven), che darà il volto a Dioniso; Cliff Curtis (Fear the Walking Dead), che sarà Poseidone;

(Fear the Walking Dead), che sarà Poseidone; David Thewlis (Lupin della saga cinematografica di Harry Potter), che sarà Ade;

(Lupin della saga cinematografica di Harry Potter), che sarà Ade; Killian Scott , nel ruolo di Orfeo;

, nel ruolo di Orfeo; Leila Farzad , nei panni di Ari;

, nei panni di Ari; Aurora Perrineau (Prodigal Son), che darà il volto a Riddy.

La trama vedrà Zeus prendere coscienza della sua prossima caduta, con le altre divinità che si fanno sempre più irrequiete e paranoiche, e, mentre gli eventi sembrano destinati a precipitare senza controllo, il regno dei mortali decide di prendere le distanze dagli abitanti del cielo.

Fonte: We Got This Covered