Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 32 minuti fa

Dopo aver rilasciato il teaser trailer con il poster e la data di uscita del revival della famosa bambola assassina Chucky, le riprese della serie TV continuano. Dal set, l'attrice Jennifer Tilly, voce storica della bambola, condivide sul suo profilo Twitter una foto con Chucky.

La serie TV è ambientata in una idilliaca cittadina americana dove la situazione diventa velocemente caotica e pericolosa quando una bambola vintage di nome Chucky viene trovata in un mercatino dell'usato da un quattordicenne vittima di bullismo, Jake (Zackary Arthur). Ben presto, terribili omicidi si verificheranno. Questi minacciano di rivelare tutte le ipocrisie e gli oscuri segreti della cittadina. La serie si ricollega, però, al franchise in maniera diretta. Vi sarà infatti spazio per alleati e nemici del passato di Chucky, con questi ultimi pronti a far venire a galla la verità che si cela dietro gli omicidi. A ciò si aggiunte una storia mai raccontata prima, che svela come un bambino normale sia finito col diventare questo celebre mostro.

Fortemente voluta dall'ideatore del franchise Don Mancini, lo show si compone di otto episodi. Proprio il regista americano, recentemente, ha condiviso altre foto dal set.

Il revival Chucky debutterà martedì 12 ottobre su SYFY e USA Network.

Fonte: Comic Book