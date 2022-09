Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 17 minuti fa

Con un preciso e diabolico piano da mettere in pratica e una vendetta da organizzare nei confronti di coloro che lo hanno ostacolato, per il bambolotto più letale mai apparso sullo schermo l’agenda sembra fitta di impegni, ma per una bella riunione di famiglia il tempo si trova sempre.

La premiere della seconda stagione di Chucky è ormai alle porte e, dopo la recente pubblicazione di alcune foto, sono stati condivisi dei nuovi scatti che ritraggono Glen e Glenda, i due figli che lo spietato giocattolo ha avuto con la sua compagna Tiffany e che nella saga sono stati introdotti nella pellicola Il Figlio di Chucky.

Nella loro versione umana, i due personaggi - il cui ritorno era stato anticipato anche dal trailer - verranno entrambi interpretati da Lachlan Watson, che il pubblico ricorderà per il ruolo di Theo Putnam ne Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Stando a quanto trapelato, i gemelli (ormai cresciuti) torneranno per riunirsi alla madre.

In attesa di vederli in azione, vi ricordiamo che il debutto della seconda stagione è previsto per il 9 ottobre.

Fonte: Comic Book