Chucky 2: pubblicato il Trailer Ufficiale della Nuova Stagione

Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Syfy ha rilasciato un nuovo trailer della seconda stagione di Chucky, la cui sinossi ufficiale annuncia: "Dopo che il suo diabolico piano di invadere gli ospedali pediatrici americani è stato sventato nella stagione 1, Chucky cerca ora di vendicarsi di coloro che ritiene responsabili: gli adolescenti sopravvissuti Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) e Lexy (Alyvia Alyn Lind), insieme alla sua ex Tiffany, ora sua nemica giurata. Nel frattempo, riusciranno gli Jevon a farcela come coppia di fronte alle avversità della loro nuova scuola cattolica? Per non parlare di un nuovo assalto da parte della bambola demoniaca?".

Nella clip possiamo osservare i gemelli Glen e Glenda che giungono davanti alla porta di Tiffany in cerca del loro folle padre. Inoltre, mentre Lexy affronta il suo trauma, Nica, costretta su una sedia a rotelle, cerca vendetta una volta per tutte sulla sua rapitrice Tiffany. E per quanto riguarda Chucky? È impegnato a uccidere le suore.

Inoltre, Devon Sawa, che interpretava i gemelli Logan e Lucas Wheeler, uccisi nella scorsa stagione, potrebbe ritornare con un personaggio nuovo di zecca, che dal trailer sembrerebbe trattarsi di un prete che verrà in aiuto nello scontro contro Chucky.

La seconda stagione di Chucky andrà in onda su Syfy mercoledì 5 ottobre.

Fonte: TVLine