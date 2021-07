Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 7 ore fa

SYFY ha rilasciato il poster e un nuovo teaser per Chucky, dando ai fan un primo sguardo ufficiale al filmato completo dello show. La serie TV è una continuazione della saga di film de La Bambola Assassina, che ha tenuto in vita il franchise per anni (principalmente come versioni home video) prima che Sony riavviasse la saga nel 2019.

Ora il creatore Don Mancini ha portato il suo franchise sul piccolo schermo e i fan sono entusiasti del fatto che Chucky manterrà il fascino originale, con veterani di lunga data come Brad Dourif (Chucky), Jennifer Tilly (Tiffany) e altri che torneranno per l'adattamento televisivo.

La sinossi ufficiale della serie TV Chucky recita: "Dopo che una bambola Chucky vintage si presenta in una vendita di campagna suburbana, un'idilliaca cittadina americana viene gettata nel caos mentre una serie di orribili omicidi cominciano a svelare le ipocrisie e i segreti della città. L'arrivo di nemici e alleati dal passato di Chucky minaccia di svelare la verità dietro gli omicidi, così come le origini non raccontate della bambola demone".

Il teaser - che troverete in calce - mostra un ragazzo ignaro che ottiene la bambola in una vendita in un cortile. Seguono poi alcune scene frizzanti di come Chucky inizia a massacrare i residenti del sobborgo. Per quanto riguarda il modo in cui Chucky sia arrivato lì, beh, il film più recente della saga di Mancini, Il Culto di Chucky, ha aperto una porta completamente nuova alla mitologia del franchise.

Alla fine de Il Culto di Chucky, Charles Lee Ray ha ampliato le sue abilità mistiche per diffondere la sua anima malvagia in più bambole Chucky, oltre che in corpi umani Alla fine ha posseduto Nica Pierce (Fiona Dourif) ed è fuggito dal manicomio sia come Nica che come bambola, allontanandosi con Tiffany, che si scopre esistere sia in forma umana che in forma di bambola.

Il culto di Chucky ha potenzialmente aperto la porta ad anni di storie che potrebbero essere raccontate. La serie TV potrebbe sostenersi con anni di storie stagionali in stile antologico incentrate su Charles Lee Ray in corpi diversi e ambientazioni diverse, avanzando anche nella mitologia serializzata che Mancini ha creato nei film.

Mancini, in una recente intervista, ha affermato:

"È così importante dare a Chucky nuove armi, nuove strategie e nuovi obiettivi. Chucky ha un obiettivo diverso nello show televisivo rispetto a quello che ha avuto nei film ed è specificamente qualcosa che è stato progettato per evocare qualcosa che sta accadendo oggi nello spirito del tempo".

Lo show debutterà il prossimo 12 ottobre. Nell'attesa del trailer ufficiale, godetevi il teaser!

