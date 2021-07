Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Con l'arrivo della programmazione completa del Comic-Con è arrivata anche la notizia di un panel intitolato The Legacy of Chucky, incentrato sul franchise horror di successo e con esso la promessa di un primo sguardo alla serie TV in arrivo. Oltre al trailer completo per la serie originale USA & SYFY, verranno presentate interviste mai viste prima con il creatore e il cast della serie insieme a uno sguardo dietro le quinte del nuovo spettacolo.

La descrizione ufficiale del panel recita: "The Legacy of Chucky: USA & SYFY presentano una featurette esclusiva che celebra gli oltre 30 anni di eredità del franchise di Child's Play e del personaggio iconico, Chucky, con interviste mai viste prima con il creatore del franchise Don Mancini e i preferiti dai fan Brad Dourif, Jennifer Tilly, Fiona Dourif, Alex Vincent e Christine Elise. I fan vedranno anche il dietro le quinte e un trailer esclusivo in anteprima mondiale dell'attesissima serie Chucky in arrivo su USA & SYFY questo autunno".

Il creatore Don Mancini, dopo aver scritto tutti e sette i film della serie originale, tornerà come showrunner. In una precedente intervista ha affermato che la loro intenzione con lo show è di tornare alle radici horror del franchise:

"Con questo programma televisivo, la nostra missione è stata quella di preservare la semplice paura del film originale. Allo stesso tempo lo abbiamo arricchito con questo arazzo in continua espansione di storie coerenti che abbiamo filato nel corso di sette film e 30 anni. Penso che i fan adoreranno davvero vedere i nuovi personaggi che abbiamo introdotto".

La sinossi dello show afferma: "Dopo che una bambola Chucky vintage si presenta in una vendita di campagna suburbana, un'idilliaca cittadina americana viene gettata nel caos mentre una serie di orribili omicidi cominciano a svelare le ipocrisie e i segreti della città. L'arrivo di nemici e alleati dal passato di Chucky minaccia di svelare la verità dietro gli omicidi, così come le origini non raccontate della bambola demone".

Il trailer della nuova serie TV sarà rilasciato il 25 luglio durante il panel al Comic-Con di San Diego.

Fonte: Comic Book