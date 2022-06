Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 47 minuti fa

Jeffrey Dean Morgan è stato incredibilmente esplicito: vorrebbe che Alycia Debnam-Carey (volto di Alicia Clark) nel nuovo spin-off Isle of the Dead.

Dopo The Walking Dead, Negan e Maggie Rhee (Lauren Cohan) torneranno a combattere i morti viventi in una Manhattan post-apocalittica.

Con l'addio di Debnam-Carey, dopo 7 stagioni, il destino del suo personaggio (Alicia Clark) in Fear the Walking Dead è rimasto in sospeso. L'interprete di Negan vorrebbe un ritorno in grande stile da parte dell'attrice. Di seguito le sue parole:

"All'incredibile @DebnamCarey, spacchi il c**i, dentro e fuori dallo schermo. Qualunque sia la tua nuova avventura, sono qui per questo. Congratulazioni, il mondo di The Walking Dead sentirà la tua mancanza e attende con trepidazione il tuo ritorno. Che ne pensi di New York?".

La risposta dell'attrice non si è fatta attendere:

"Grazie! Significa molto detto da te. Bad B***** * 4 Eva, New York è fantastica e amo stare qui".

♥️♥️♥️♥️♥️♥️ thank you!! 😭 means the world coming from you.

Bad bitches 4 Eva

New York is the best. I love it here xx — Alycia Debnam-Carey (@DebnamCarey) June 6, 2022

Qualche settimana fa, l'attrice aveva annunciato il suo ritiro dalla serie spin-off con queste parole:

"Avevo 21 anni, ora ne ho 28, 7 anni di più e 100 episodi sulle spalle, ho deciso che era il momento per me di costruire un qualcosa di diverso come attrice e come individuo. Avevo bisogno, come è consuetudine nel nostro lavoro, di cercare qualcosa di nuovo, nuove opportunità, nuove sfide, nuovi capitoli. Sono orgogliosa di aver fatto parte di qualcosa di così straordinario, ma spero che voi possiate capire le mie motivazioni e la mia scelta di crescere ulteriormente. Non sarei qui se non fosse per voi e ne sono incredibilmente grata".

Le riprese di Isle of the Dead inizieranno questa estate, e sarà presentata in anteprima nel 2023 su AMC e AMC+.

Per tutte le informazioni sullo show inedito, vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Fonte: Comic Book