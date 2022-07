Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 9 ore fa

The Walking Dead è passato da essere una saga di fumetti a un’amata serie televisiva, che ha affascinato il pubblico da tutto il mondo.

Mentre il capitolo volge al termine, ne stanno iniziando molti altri, uno dei quali è l’attesissima serie TV spin-off Isle of the Dead, con la coppia Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) che si recheranno a New York, precisamente a Manhattan, per combattere l’ennesima orda di non morti.

L’account social di The Walking Dead ha recentemente condiviso la notizia della nuova aggiunta di tre membri al cast: Zeljko Ivanek, Jonathan Higginbotham e Marina Napoleon, che si uniranno alla serie TV rispettivamente nei panni di The Croat, Tommaso e Ginny.

We’re excited to welcome the newest members of the #TWDFamily! pic.twitter.com/jM7oPsJZ46 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 26, 2022

Un altro attore annunciato da poco è stato Gaius Charles, che si unirà ai già citati Morgan e Cohan, nel ruolo di un personaggio chiamato Perlie Armstrong.

Isle of the Dead debutterà l’anno prossimo.

Fonte: We Got This Covered