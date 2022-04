Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Irma Vep è la nuova serie limitata di HBO basata sul film di Olivier Assayas del 1996 e che vedrà come protagonista Alicia Vikander. La rete statunitense ha annunciato che lo show sarà presentato in anteprima lunedì 6 giugno, e sarà disponibile per lo streaming su HBO Max.

Scritta e diretta da Assayas, Irma Vep è incentrata su Mira (Vikander), una star del cinema americano disillusa dalla sua carriera e da una recente rottura, che arriva in Francia per interpretare Irma Vep in un remake del classico del cinema muto francese, Les Vampires. Ambientato sullo sfondo di un orribile thriller poliziesco, Mira lotta mentre le distinzioni tra sé stessa e il personaggio che interpreta iniziano a sfumare e fondersi. Irma Vep ci svela il terreno incerto che sta al confine tra finzione e realtà, artificio e autenticità, arte e vita.

Irma Vep vede nel cast anche Vincent Macaigne come René Vidal, Jeanne Balibar come Zoe, Devon Ross come Regina, Lars Eidinger come Gottfried, Vincent Lacoste come Edmond Lagrange, Nora Hamzawi come Carla, Adria Arjona come Laurie, Carrie Brownstein come Zelda, Tom Sturridge come Eamonn, Byron Bowers come Herman, Fala Chen come Cynthia Keng, Hippolyte Girardot come Robert Danjou, Alex Descas come Gregory Desormeaux e Antoine Reinartz come Jeremie.

