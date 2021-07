Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 09 giugno 2021

Dopo averci dato un piccolissimo assaggio, nel trailer delle nuove proposte pubblicato nella giornata di ieri, Apple ha voluto darci un'anteprima ancora più succosa di Invasion, la nuova serie TV fantascientifica prodotta dalla società di Cupertino.

Ha infatti non solo pubblicato il teaser trailer ufficiale della sua nuova proposta, ma ha anche svelato con largo anticipo la data di rilascio: il prossimo 22 ottobre.

Di seguito il video pubblicato:

Ambientato in vari continenti, lo show, scritto e prodotto da Simon Kinberg e David Weil, segue una invasione aliena attraverso diverse prospettive.

Tra i protagonisti della serie troviamo Shamier Anderson (Wynonna Earp), Golshifteh Farahani, Sam Neill (Peaky Blinders), Firas Nassar (Fauda) e Shioli Kutsuna (The Outsider).

Per maggiori informazioni e per tutte le altre uscite Apple del 2021, vi rimandiamo all'articolo dedicato.