Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 08 giugno 2021

Apple ha appena pubblicato un nuovo interessante trailer che ci mostra una prima anteprima di tutte le nuove proposte originali in uscita nel 2021.

Si parte con gli attesi ritorno, come la seconda stagione di The Morning Show, Ted Lasso, See e Truth Be Told, confermati per l'anno in corso, e si prosegue poi con gli show inediti, tra cui Fondazione (Foundation), Invasion, The Shrink Next Door, Sig. Corman e la più imminente Schmigadoon!, disponibile già da metà luglio.

Non mancano inoltre una serie di divertenti proposte per i più piccoli.

Di seguito il trailer rilasciato:

