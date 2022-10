Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Intervista col Vampiro ha debuttato la scorsa settimana su AMC e AMC+ e ha riportato in scena Lestat e Louis, rispettivamente interpretati da Sam Reid e Jacob Anderson, i celebri protagonisti del famoso romanzo di Anne Rice.

In una recente intervista il cast principale dello show ha svelato come il materiale della scrittrice statunitense sia stato fondamentale per lo sviluppo dei personaggi. Reid ha dichiarato:

"Nonostante la serie TV segni un sensibile allontanamento dal romanzo, tutti noi abbiamo letto i libri di Rice. Lestat per me è stato un dono, perché è un personaggio entusiasmante, molto complicato da interpretare. I dialoghi sono straordinari ed è così gratificante leggere le parole di Rice. Ci sono delle emozioni estreme nel libro che, quando le traduci per lo schermo, rimangono estreme, ma assumono anche un senso di realtà e diventano un campo minato in cui muoversi. Quindi è realmente, davvero, divertente. E i canini appuntiti sono divertenti, le lenti a contatto sono divertenti, e tutto è grandioso".

L'attore australiano ha inoltre confermato di essere un grande fan dei libri di Rice:

"Li conosco davvero bene e sono un grande fan. Quando ho letto che Intervista col Vampiro sarebbe diventata una serie TV speravo realmente di avere l’opportunità di fare un’audizione. La pressione era grande, perché hai sempre quella sensazione quando vuoi assicurarti di essere all’altezza del personaggio nel mondo che ami così tanto. Questi romanzi sono così amati, e lo stesso per quanto riguarda il mondo che ha creato, in più provi la pressione di essere all’altezza delle aspettative degli altri. Ma si tratta di una straordinaria opportunità, è un privilegio farne parte".

Bailey Bass, che interpreta la giovane vampira Claudia, ha poi aggiunto:

"Tutti noi abbiamo fatto mille ricerche, abbiamo lavorato davvero duramente. Abbiamo letto i libri e io ho portato un libro con tutte le annotazioni sul set. Siamo stati molto dediti ai personaggi, li abbiamo davvero amati ed è stato tutto spontaneo e reale".

Intervista col Vampiro va in onda la domenica negli USA su AMC e AMC+.

Non è ancora stata annunciata una data di debutto in Italia.

Fonte: Comic Book