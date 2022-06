Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Netflix ha annunciato il rinnovo di Inside Job, la serie comica animata per adulti sulla teoria della cospirazione, che porta la firma di Shion Takeuchi ed è prodotta da Alex Hirsch, ideatore di Gravity Falls. Lizzy Caplan, Christian Slater e Clarke Duke guidano il cast dello spettacolo, che comprende anche Andrew Daly, Bobby Lee, John DiMaggio (voce originale di Bender, Futurama), Tisha Campbell e Brett Gelman.

Il rinnovo è stato annunciato durante il terzo giorno della Netflix Geeked Week, ancor prima del lancio della seconda parte della prima stagione, composta da 20 episodi i cui primi 10 sono stati rilasciati il 22 ottobre scorso.

La serie animata è una commedia sul governo ombra e il suo team che sta compiendo cospirazioni nel mondo. In tutto ciò spicca Reagan Ridley, asociale maga dei computer, considerata stramba per la sua idea che il mondo potrebbe essere un posto migliore. Dovrà inoltre fermare il padre, autore di manifesti e colleghi-parassiti, per ottenere la tanto sognata promozione.

La prima parte della prima stagione di Inside Job è disponibile su Netflix.

Fonte: Deadline