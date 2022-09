Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

"Se in Gran Bretagna c'è The Crown, la serie TV di Netflix che racconta la storia dei reali d'Inghilterra, qui in Italia potrebbe presto arrivare una serie sui Savoia dedicata alla vita dell'ultima Regina d'Italia, Maria José". Queste le parole di Emanuele Filiberto rilasciate durante un'intervista, rivelando di essere impegnato insieme a Yi Zhou (regista e produttrice cinese) nell'ideazione di uno spettacolo ispirato all'ultima regnante d'Italia prima che i Savoia venissero esiliati. "Sto ideando una serie TV in stile The Crown che racconterà la vita straordinaria di mia nonna Maria José, l’ultima Regina d’Italia. Sarà una serie di circa otto puntate a stagione. Ci siamo accorti che oggi sono le vite delle Regine a conquistare il pubblico, soprattutto i giovani, che vogliono imparare la storia partendo dalle storie. E quella di mia nonna, come quella di Elisabetta II, merita di essere raccontata".

Secondo quanto riferito, l'inedito progetto è già in via di sviluppo ma Netflix non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale.

Proprio come in The Crown, l'obiettivo dello show sarebbe quello di andare a scoprire e raccontare le dinamiche familiari dell'ultima famiglia reale italiana:

"Attraverso di lei avremo anche la possibilità di raccontare le altre due sovrane d’Italia che nonna ha conosciuto: Margherita ed Elena. Ci sarà la sua infanzia alla corte belga, i suoi studi a Firenze, l’incontro con il Principe Umberto, suo futuro marito. E poi gli orrori della guerra, il suo antifascismo e il suo aiuto alle brigate partigiane. L’esilio, i viaggi intorno al mondo e i grandi incontri, da Mao a Castro, da Jean Cocteau a Salvador Dalì".

Al momento non sono noti i dettagli sul titolo ufficiale, il casting o la trama.