Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Siamo ufficialmente immersi nella Fase 4 del MCU, con film e serie TV targate Disney+ che portano nuove aggiunte all'iconico universo. Il caso particolare è rappresentato da Loki - nel cui terzo episodio gli spettatori hanno ricevuto la conferma, a lungo attesa, che Loki è bisessuale e ciò lo rende, ufficialmente, il personaggio LGBTQ+ più importante del franchise.

"Ci vuole tempo, ci sono ancora così tante storie da raccontare", ha spiegato la produttrice della Marvel Victoria Alonso durante la recente premiere di Black Widow. "Daremo potere a quelli che non ce l'hanno. Non stiamo cambiando nulla. Stiamo solo mostrando al mondo chi sono queste persone, chi sono questi personaggi. Ci sono molte cose in arrivo che credo saranno rappresentative del mondo di oggi. Non abbiamo intenzione di riversare fin da subito tutto nel primo, nel secondo o nel terzo film ma faremo del nostro meglio per cercare costantemente di rappresentare la realtà che ci circonda".

"Devo essere onesta, non è stato difficile", ha aggiunto parlando di Loki. "Non lo abbiamo fatto perché è politicamente corretto o scorretto. È quello che è. Non dimenticate, seguiamo i nostri fumetti. Proviamo sempre a seguire la loro storia, e questa era la sua storia".

Anche se non conosciamo tutti i modi in cui potrebbero essere rappresentati i personaggi LGBTQ+ nel MCU, è stato confermato che Eternals presenterà una storia d'amore LGBTQ+ tra Brian Tyree Henry e Haaz Steiman.

Thor: Love and Thunder dovrebbe vedere il ritorno di Valchiria (Tessa Thompson) alla ricerca di una "regina" al suo fianco nella nuova Asgard.

Fonte: Variety