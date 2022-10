Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Mentre la produzione della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è in lavorazione, la prima stagione sta per arrivare alla sua conclusione, ponendo le basi per i futuri quattro capitoli.

In una recente intervista, gli showrunner Patrick McKay e J.D. Payne rompono il silenzio nel quale si erano calati nelle ultime settimane e parlano dell’ambizioso progetto di Amazon:

"La seconda stagione sarà più grande e migliore su tutti i livelli. Eravamo tentati di incentrare la prima stagione tutta su Sauron. Ma volevamo che quel livello di malvagità e complessità del male emergesse da un mondo che il pubblico aveva già imparato ad amare, in modo che la minaccia fosse ancora più grande. Volevamo che il pubblico si innamorasse nuovamente della Terra di Mezzo. Volevamo che conoscesse i personaggi prima che li mettessimo alla prova come mai prima d’ora".

La location dell’intervista è circondata da concept art della seconda stagione in cui verranno introdotte location molto iconiche, personaggi noti della Terra di Mezzo e una battaglia colossale lunga due episodi.

Inoltre Payne e McKay tornano a parlare delle critiche più aspre che hanno ricevuto, in particolare quella riguardante l'inclusività del cast:

"Siamo davvero spiazzati. Tolkien racconta di persone diverse che non si fidano l’una dell’altra e che hanno un aspetto diverso l’una dall’altra, che trovano un terreno comune con l’amicizia e il raggiungimento di grandi obiettivi. Questo è lo spirito che abbiamo cercato di inserire in ogni singola virgola e punto della sceneggiatura. Il fatto che questa aspirazione offenda qualcuno e provochi tanta rabbia non lo comprendiamo davvero. Cosa stanno proteggendo? Non capisco come chi dice queste cose possa pensare di combattere per una giusta causa".

Nel finale dell’intervista i due showrunner ammettono che ora sarà più veloce realizzare i nuovi episodi. Tuttavia McKay sottolinea che il lavoro sarà lungo almeno due anni. Quindi la seconda stagione potrebbe essere rilasciata nel 2024.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è disponibile su Prime Video.

Fonte: Screen Rant