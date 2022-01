Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 1 ora fa

"Le meraviglie dell'inverno invitano a scendere in pista", è in questo modo che nel trailer ufficiale viene annunciato l'arrivo del primo dei quattro speciali componenti la seconda stagione de Il Meraviglioso Mondo di Topolino, che andrà in onda il 18 febbraio in esclusiva su Disney+. In occasione del debutto del primo episodio, la serie animata sarà ribattezzata Il Meraviglioso Inverno di Topolino.

I quattro speciali, che andranno a formare il nuovo capitolo dell'iconica saga per tutte le età, avranno il suddetto numero per via del loro tema portante: le quattro stagioni.

La prima stagione della serie, composta da venti episodi, è una continuazione di Topolino (Mickey Mouse), una serie animata basata sul famosissimo personaggio creato da Walt Disney e Ub Iwerks. Lo show è stato distribuito in DVD e trasmesso dal canale Disney Channel a partire dal primo decennio del 2000.

Il Meraviglioso Mondo di Topolino 2 è stata prodotta da Disney Television Animation in collaborazione con il vincitore di un premio Emmy, Paul Rudish, oltretutto autore della serie. Le musiche originali sono composte da Christopher Willis, anche lui nominato ai premi Emmy.