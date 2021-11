Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 29 novembre 2021

Grandi notizie per tutti i fan degli intramontabili racconti dello scrittore francese Jules Verne: come annunciato tempo fa la BBC è in procinto di portare sul piccolo schermo un nuovo adattamento del celebre romanzo “Il Giro del Mondo in 80 Giorni”, che vedrà come protagonista David Tennant (Good Omens).

Mentre si attende il debutto della premiere, prevista a dicembre sulla rete televisiva inglese, e in America sulla PBS il 2 gennaio 2022, è giunta recentemente la notizia che lo show è stato rinnovato per una seconda stagione, con l’ex Doctor Who che molto probabilmente tornerà a vestire i panni dell’avventuriero Phileas Fogg.

Le sorprese però non si fermano qua, in quanto è stato annunciato che anche “Viaggio al Centro della Terra” godrà presto di una nuova trasposizione, in cui sarà coinvolto Ashley Pharoah in veste di showrunner, ruolo già ricoperto nella serie sopracitata.

“Abbiamo adorato lavorare al sequel de ‘Il Giro del Mondo in 80 Giorni’ e ora siamo entusiasti di portare il tocco di umorismo e sentimenti tipico di Ashley anche in ‘Viaggio al Centro della Terra’” – ha così commentato il produttore Simon Crawford – “Ashley ha sviluppato una versione fresca e moderna di un altro degli amati romanzi di Jules Verne, con un mix di personaggi nuovi e aggiornati”.

Si attendono a questo punto i prossimi aggiornamenti in merito, nel frattempo, se ve lo foste perso, vi consigliamo di dare un’occhiata al teaser de Il Giro del Mondo in 80 Giorni.

Fonte: Variety