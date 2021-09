Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 44 minuti fa

Il romanzo capolavoro Il Giro del Mondo in 80 Giorni dell'autore francese Jules Verne, pubblicato per la prima volta nel 1872, è stato adattato molte vote, passando dai videogiochi fino all'animazione. Ora sembra terminato il viaggio dell'ultima versione adattata per il piccolo schermo.

Prodotta dalla BBC e trasmessa dalla rete statunitense PBS, la serie TV drammatica Around the Word in 80 Days vede come protagonista l'attore britannico David Tennant, che ha riscosso il meritato successo in Des, Broadchurch, Good Omens e Doctor Who.

La storia è un'avventura che attraversa il vasto e meraviglioso mondo del diciannovesimo secolo, attraverso deserti e giungle, con Tennant in versione Phileas Fogg, che è a capo di un trio di avventurieri completato da Ibrahim Koma come Jean Passepartout, fedele cameriere e Leonie Benesch come Abigail, giornalista testarda e coraggiosa. Il cast sarà composto anche da Jason Watkins, Peter Sullivan, Lindsay Duncan, Dolly Wells, Richard Wilson e Faical Elkihel.

Around the Word in 80 Days sarà composto da otto episodi e sarà trasmesso dalla PBS tra le perle della sua Masterpiece. Non c'è ancora una data di uscita.

Di seguito il primo teaser trailer ufficiale:

Fonte: Digital Spy