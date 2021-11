Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La famiglia animata più famosa e amata del piccolo schermo è pronta per tornare con un nuovo appuntamento speciale, che sarà sicuramente gradito a tutti i loro numerosi fan: è stato infatti annunciato un nuovo corto esclusivo del servizio streaming di Disney+ con protagonisti I Simpson.

Dopo essersi addentrati nel mondo Marvel con The Good, The Bart and The Loki e affacciati nella galassia di Star Wars con Il Risveglio della Forza dopo il Riposino, il prossimo appuntamento sarà invece interamente dedicato ai festeggiamenti per i due anni dal lancio della piattaforma stessa.

Stando a quanto trapelato online, ne I Simpson in Plusaversary, Springfield sarà la sede predisposta per la celebrazione del Disney+ Day e, fra allegria, baldoria e una colonna sonora degna di una vera principessa, tutti gli abitanti dell’iconica città sono chiamati a partecipare, con l’eccezione del povero Homer.

Il divertente corto, di cui è stato rilasciato anche un poster che immortala lo storico capofamiglia seduto al tavolo insieme a Pippo, sarà solo uno dei numerosi contenuti, esperienze, offerte esclusive e altro ancora che l’azienda The Walt Disney Company ha in serbo per tutti i suoi abbonati proprio in vista dell’evento.

L’appuntamento è dunque fissato per il prossimo 12 novembre.





Fonte: Comic Book