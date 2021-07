Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Da sempre I Simpson ha fatto molti riferimenti alla cultura pop in innumerevoli modi, specialmente con la crescente popolarità dei film di supereroi che ha permesso alla longeva serie animata di creare molteplici cameo, tra cui alcune apparizioni dell'icona della Marvel Comics Stan Lee. Quando è arrivato il momento di realizzare il nuovissimo cortometraggio a tema Marvel The Good, The Bart and The Loki, lo showrunner Al Jean aveva accarezzato l'idea di utilizzare l'audio di Lee ottenuto durante una precedente sessione di registrazione per includere un omaggio alle sue numerose apparizioni nel Marvel Cinematic Universe - anche se i Marvel Studios hanno notato che, sulla scia della sua scomparsa, Lee non avrà nessun cameo futuro, nemmeno in forma animata.

"Solo una volta. Non era uno scherzo. Abbiamo semplicemente pensato: 'Oh, abbiamo l'audio di Stan Lee di quando era nel nostro show, potremmo utilizzarlo?'." - ha affermato Jean raccontando ciò che la Marvel ha chiesto loro di evitare - "E hanno detto che la loro politica è di non farlo comparire, ora che è morto. Il che è una politica completamente comprensibile. Quella era la loro unica nota e, ovviamente, era facilmente realizzabile".

Mentre il potere dei personaggi Marvel come Capitan America, Spider-Man e gli X-Men è innegabile, è stato solo nei primi anni 2000 che i personaggi hanno iniziato a fare il loro salto sul grande schermo per aprire la strada al loro incredibile dominio della cultura pop per gli anni a venire.

Jean ha ricordato una delle prime volte in cui ha incontrato Lee, raccontando che hanno condiviso la loro eccitazione per quegli amati personaggi che finalmente hanno guadagnato la popolarità che meritavano:

"È surreale. E posso anche citare uno dei momenti più surreali della mia vita in cui ho pranzato con Stan Lee, e ho detto: 'Wow. Sono così emozionato. Ho sempre desiderato che uscisse un film di Spider-Man'. E lui disse: 'Anch'io'. E pensavo: 'L'hai già fatto, non è vero?'. Sono così felice che abbia visto, e che tanti dei creatori Marvel hanno avuto modo di vedere, come tutto questo lavoro sia diventato di fama mondiale. È fantastico. È semplicemente fantastico".

